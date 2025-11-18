Жители Челябинской области в ноябре болеют ОРВИ, включая парагрипп

Эксперты расценивают ситуацию как неэпидемическую

В Челябинской области за 46-ю неделю 2025 года зарегистрировано более 50 случаев заболевания ОРВИ на 10 тысяч населения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости остается на 41% ниже эпидемического порога.

Специалисты отмечают сезонный подъем заболеваемости, характерный для этого времени года. Лабораторные исследования показывают, что распространение ОРВИ в основном связано с циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

В регионе продолжается массовая вакцинация против гриппа. На 14 ноября прививки получили уже более 1,65 миллиона жителей области, в том числе свыше 470 тысяч детей.

«Учитывая прогнозы активизации циркуляции вирусов гриппа уже в декабре, мы призываем жителей области не откладывать вакцинацию», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что для формирования иммунитета после прививки требуется 2-3 недели, поэтому важно успеть сделать прививку до начала эпидсезона.

Между прочим, в соседнем регионе — в Башкирии — уже началась волна гриппа, сообщает Башинформ.ру.