Жители Челябинской области увидят в декабре уникальные астрономические явления

В этот период будет хорошо видно некоторые планеты и созвездия

В декабре жители Челябинской области смогут наблюдать несколько ярких астрономических явлений, передает Башинформ.ру со ссылкой на данные Уфимского городского планетария.

Согласно информации, в предновогодний месяц можно будет увидеть Юпитер, Сатурн и Меркурий, а также зимние созвездия. Юпитер будет виден в течение всей ночи высоко над южным горизонтом в созвездии Близнецов. В начале месяца он будет восходить около восьми вечера, а к концу декабря — уже в шесть часов вечера.

Сатурн можно будет наблюдать вечером на юге невысоко над горизонтом в созвездии Водолея. В начале декабря он будет заходить около двух часов ночи, а к концу месяца — в полночь.

Особый интерес представляет утренняя видимость Меркурия. 8 декабря планета достигнет наибольшего углового удаления от Солнца — 21 градус, что создаст наилучшие условия для ее наблюдения. Меркурий будет восходить за два часа до восхода Солнца и будет виден как яркая звезда перед рассветом на юго-востоке.

Над восточным горизонтом поднимутся зимние созвездия: Орион с яркими звездами Бетельгейзе и Ригель, Телец с Альдебараном, Близнецы с Кастором и Поллуксом. Над северным горизонтом будет хорошо виден Большой Ковш созвездия Большой Медведицы.

Астрономы рекомендуют для наблюдений выбирать места вдали от городской засветки. При наличии бинокля или телескопа можно будет рассмотреть небесные объекты более детально.