Жители Челябинской области увидят трансляцию Парижского полумарафона

Для организаторов и участников установят точки доступа в интернет

В Челябинской области для Парижского полумарафона начали строить телекоммуникационную инфраструктуру. Масштабный легкоатлетический забег состоится 20 августа в селе Париж Нагайбакского района. Зрители смогут увидеть соревнования благодаря трансляции, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Старт забега дадут недалеко от вышки связи, которая похожа на Эйфелеву башню.

«Парижский полумарафон уже в шестой раз проводится на Южном Урале. Легкоатлетический забег так же, как и башня связи, являются брендами нашего региона и точкой притяжения гостей и туристов. Событие объединяет любителей спорта не только Челябинской области и других регионов России, но и соседних стран. В этом году мероприятие соберет свыше двух тысяч человек», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев рассказал, что провайдер предоставит организаторам бесперебойный интернет, а также обеспечит телевизионную трансляцию спортивного события.

«Специалисты связи построят оптический канал со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для организаторов и участников будут установлены точки доступа в Сеть по Wi-FI в зонах старта и финиша, у главной сцены, а также в местах торговли и питания. Беспроводной интернет будет работать в оргкомитете, пресс-центре и гардеробе спортсменов», — добавил Михаил Сергеев.

Специалисты уже установили 25 новых опор и протянули более 350 метров оптических линий вдоль беговой трассы.

Напомним, 28 июня открыли регистрацию на участие в Парижском полумарафоне. Какие дистанции и по какому маршруту побегут участники, каким образом к легкоатлетическому марафону подключатся велосипедисты — ИА «Первое областное» узнало у организаторов. А также: какие новшества ждут участников и гостей мероприятия в этом году и для чего местным гусям шьют специальные кроссовки.