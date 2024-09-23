Жители Челябинской области увидят редкую комету в октябре

Она подлетает максимально близко к нашей планете раз в 30 тысяч лет

Жители Челябинской области и всей России начиная с 12 октября смогут увидеть редкую комету — C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Сейчас она активно отращивает пылевой хвост, который впоследствии при рассеивании обеспечит ей большую яркость, сообщили в Наблюдательной астрономии AstroAlert.

«C/2023 A3 активно отращивает пылевой и ионный хвост. Причем пылевой к данному моменту уже довольно длинный: порядка 50 угловых минут. Это говорит о высоком уровне запыленности хвостатой гостьи, что впоследствии даст очень длинный основной хвост и замечательный эффект прямого рассеяния — положение кометы для земного наблюдателя таким образом, что ее яркость значительно увеличится»,— рассказали астрономы.

Пока комета видна только в южном полушарии Земли. В начале октября она пройдет период пиковой яркости и к 12 октября станет видна россиянам и всем жителям северного полушария. Отмечается, что увидеть ее можно будет в вечернее время низко над западным горизонтом.

Астрономы портала Habr уточняют, что первые следы кометы были замечены в конце 2022 года. Ее начали изучать, и в начале 2023 года удалось вычислить ее орбиту. Тогда небесное тело получило свое окончательное название — C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS и за ним началось постоянное наблюдение.

«Из расчетов ясно, что комета с Землей не столкнется и даже рядом не пройдет — ближайшая к орбите Земли точка кометной траектории расположена в 40 миллионах километров. Но даже когда комета будет в ней, Земли поблизости не окажется»,— уточнили астрономы.

Уточняется, что комета относится к классу долгопериодических, и период ее обращения составляет около 30 тысяч лет.