Жители Челябинской области увидят полное лунное затмение в сентябре

Явление можно будет наблюдать в ночь с 7 на 8 сентября

7 сентября 2025 года жители Челябинской области смогут наблюдать полное лунное затмение. Это знаковое астрономическое событие начнется примерно в 22:30 и продлится до 23:52 по местному времени.

Лунное затмение происходит во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой, сообщает башинформ.ру. В этот момент Луна попадает в тень, отбрасываемую Землей, и полностью затмевается. Во время полного затмения вся Луна оказывается в тени Земли и приобретает красно-оранжевую окраску, из-за чего ее иногда называют кровавой Луной.

