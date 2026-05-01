Жители Челябинской области увидят два полнолуния в мае

Второе полнолуние месяца называют «голубой Луной»

В мае 2026 года жители Челябинской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление — сразу два полнолуния за один месяц. Второе из них произойдет 31 мая, сообщает Москвоский планетарий.

Промежуток между двумя полнолуниями составляет 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Поэтому примерно раз в 2,7 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние — в году случается 13 полных Лун вместо обычных двенадцати.

Второе полнолуние в месяце за рубежом называют «голубая Луна». Это название не имеет отношения к цвету спутника, а заимствовано от английского выражения «Once in a Blue Moon», что означает исключительную редкость события.

Наблюдать явление южноуральцы смогут при ясной погоде невооруженным глазом. На цвет Луны это никак не повлияет — она останется привычного сероватого оттенка.