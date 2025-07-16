Жители Челябинской области столкнулись с дипфейками

Мошенники присылали жертвам материалы, созданные ИИ

Злоумышленники начали вымогать деньги у жителей Челябинской области, используя дипфейки — поддельные голосовые сообщения и видеоролики, имитирующие голоса знакомых жертв. Аудио и видео, созданные при помощи искусственного интеллекта, распространяют в мессенджерах и соцсетях, предупредили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

«Однако ни один из этих звонков или сообщений не исходил от реальных лиц — все создано искусственным интеллектом, целью которого является похищение денежных средств», — предупредили в ведомстве.

Уточняется, что дипфейки создаются на основе реальных голосов людей: злоумышленники представляются сотрудниками различных ведомств или компаний и стараются удержать человека на линии как можно дольше. При этом они пытаются вызвать у абонента разные эмоции. Благодаря полученной записи, используя искусственный интеллект, злоумышленники могут составить любое аудиосообщение голосом определенного человека.

Если ваши знакомые пишут вам с просьбой отправить им деньги — не спешите. Прекратите общение с этим человеком и свяжитесь с ним самостоятельно другим способом. Возможно, его аккаунт взломали.