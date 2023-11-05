Жители Челябинской области стали свидетелями северного сияния

Делимся снимками очевидцев

Сегодня, 5 ноября, вечером жители Челябинской области могли наблюдать северное сияние. Всполохи в небе на северном горизонте зафиксировала не только камера, расположенная в регионе, но и сами южноуральцы. Снимками они поделились в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте».

«Текущие космические параметры являются сильнейшими за последние 20 лет! Северное сияние наращивает мощность для первой суббури (очень яркая часть сияния). Возможно, она вот-вот начнется»,— написали администраторы паблика и приложили фото с камер.

А вот такими снимками поделились жители Челябинской области:

«Так видно в городе Миасс. Глазами очень уверенно фиксируется яркое красное свечение и бледно-зеленая дуга. 55° северной широты»,— написал Андрей Назарук.

А вот таким фото поделился житель Челябинска Владислав.

Такое фото получилось у Ирины Юшиной, жительницы Чебаркуля.

Северное сияние увидела и жительница Долгодеревенского Анастасия Воронина.







Напомним, это уже второе северное сияние в этом году: ранее жители региона могли видеть это редкое явление в конце марта.