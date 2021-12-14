В 2021 году южноуральцы женились чаще, чем годом ранее

Ковидные ограничения не стали помехой для влюбленных

В 2021 году жители Челябинской области женились чаще, чем в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и ограничения. Развелись в этом году тоже больше пар по сравнению с прошлым годом. Регистрации и расторжения браков за десять месяцев этого года подсчитали в Челябинскстате.

По данным ведомства, в этом году узами брака себя связали 19 166 южноуральцев, что почти на 19% больше, чем в 2020 году: тогда за аналогичный период в ЗАГСах расписались 16 049 пар. Что касается разводов, то в этом году их количество составило15,5 тысячи. В 2020 году развелись 12 823 пары.



Однако последние 20 лет количество разводов в Челябинской области заметно сократилось: если в 2002 году браки расторгали свыше 27 тысяч пар, то начиная с 2015 года их количество не превышает 16,3 тысячи.

Информация сформирована на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Ранее мы писали о том, как проходят регистрации браков на Южном Урале после введения QR-кодов.