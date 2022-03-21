Жители Челябинской области стали прятать мусор от бродячих собак на деревьях

В ЦКС рассказали, как отходы оставляют в коробках и покрышках, а иногда и подвешивают на столбах

Регоператор по обращению с твердыми бытовыми отходами «Центр коммунального сервиса» опубликовал список самых неожиданных мест, куда жители Челябинской области складируют мусор. В местах, где отсутствуют контейнеры, южноуральцы могут оставлять мусор в мешках в определенном месте вдоль проезжей части. Но это привлекает бродячих собак, которые раскидывают отходы повсюду. Поэтому находчивые жители частного сектора оставляют пакеты с мусором на фонарных столбах, заборах, под старыми покрышками и даже в железном коробе возле шпал.

Так, например, в Магнитогорске, в микрорайонах, где нет оборудованных контейнерных площадок, такие мусорные «тайники» не редкость.

Отходы в пакетах и мешках привлекают бродячих животных, они растаскивают содержимое, загрязняя округу. Потому люди и пытаются спрятать мусор от собак в весьма неожиданных местах.

«При таком способе складирования мусора работа по его вывозу может превратиться в настоящий квест. Водителям мусоровозов вместо привычной процедуры — переноса пакетов с обочины в кузов машины — придется развязывать узлы и снимать мешки со столбов и деревьев, вскрывать короба в палисадниках, вытаскивать мусор из-под старых покрышек. Такой подход вряд ли можно считать цивилизованным», — считают в компании.

В «ЦКС» озвучили, как избавить поселковые пейзажи от привязанных к заборам и столбам пакетов. Можно создать организованные контейнерные площадки, и жители смогут складировать в них мусор в любой момент, не опасаясь за то, что отходы растащат бродячие животные. Регоператор напомнил, что это работа местных властей.