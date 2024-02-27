Жители Челябинской области стали меньше жаловаться в соцсетях

В топе проблем — общественный транспорт и очистка города от снега

Южноуральцы стали реже писать о проблемах, с которыми встречаются в повседневной жизни. С 19 по 25 февраля в сравнении с предыдущей неделей было зафиксировано почти в 3,5 раза меньше обращений, сообщили в Центре управления регионом.

Самыми проблемными сферами стали дороги, ЖКХ, благоустройство и здравоохранение. Например, челябинцы активно жалуются на ситуацию с общественным транспортом, отмечая, что в 85-ю маршрутку просто не залезть. С подобными обращениями выступают и жители Миасса.

Два десятка сообщений поступило также по поводу маршрута Челябинск — Красногорский — Южноуральск. В ЦУРе отметили, что по этому маршруту планируется сменить перевозчика и пустить большие автобусы.