Жители Челябинской области стали хуже работать под влиянием новостей

Практически четверть опрошенных теперь относятся к обязанностям равнодушно

Служба исследований hh.ru спросила жителей Челябинской области, как изменилась их продуктивность на работе на фоне новостной повестки и кризиса.

Только 6% жителей Челябинской области сообщили, что новостной фон последних месяцев позитивно сказался на работе — их продуктивность выросла.

Еще 27% сообщили, что стали менее продуктивны.

На 30% жителей области новости не оказали никакого влияния.А 27% признались, что вообще не работают.

И 9% просто затруднились ответить.

«О росте продуктивности вопреки напряженной новостной повестке чаще всего сообщали строители (16%), работники туристическо-ресторанной сферы (13%) и маркетологи (12%). При этом среди тех, чья продуктивность снизилась, тоже лидируют маркетологи (40%), а также ИТ-специалисты и высший менеджмент (по 33%)»,

— замечают в hh.ru.

Рассуждая о том, как именно последние события влияют на работу, жители Челябинской области чаще всего говорили, что у них появилось равнодушие к работе — этот вариант выбрали 24% опрошенных.

12% сообщили, что им урезали премии.

9% челябинцев признались, что на фоне тревожных новостей с головой ушли в работу.

Еще по 9% заметили, что их коллеги стали чаще брать больничный, что работодатель проявляет меньше заботы о сотрудниках, что на работе возникают конфликты. 6% добавили, что у них на работе отменили корпоративные мероприятия.