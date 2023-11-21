Жители Челябинской области стали чаще жаловаться на гуляющих в черте города лисиц

Выяснили, с чем это связано и что делать при такой встрече

Все чаще жители Челябинской области стали сообщать в социальных сетях о лисицах. По их словам, дикие животные спокойно разгуливают не только по частным территориям в селах, но и в черте города во дворах жилых домов. Журналист ИА «Первое областное» выяснила, что делать и куда звонить при встрече с животным.

Вот такое письмо поступило недавно в редакцию Первого областного информагентства.

«Лиса спокойно гуляет по двору, катается по асфальту, роется в мусорных баках... Никто не знает, не больна ли она бешенством. А если больна? Люди ставят свои машины, ходят ногами, потом всю эту заразу на обуви приносят домой. Даже подумать страшно, что может быть...»— написала жительница Сатки.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что лисы действительно стали частыми гостями населенных пунктов, а все потому, что они наряду с белками, совами, мышами и другими животными выбирают в качестве места обитания жилую застройку из-за наличия кормовой базы. В черте города им легче добыть себе пропитание, нежели в лесу. Кроме того, сами люди подкармливают лисиц, тем самым вызывая у них привыкание.

Однако нельзя не только подкармливать диких животных, но даже приближаться к ним и привлекать их внимание, и уж тем более брать животное на руки.

«Главное правило при обнаружении дикого зверя в городе, поселке, на дороге — оставаться на безопасном расстоянии, не пытаться покормить или поймать его. Если дикое животное проявляет явную агрессию, необходимо немедленно обратиться в полицию или МЧС, а также сообщить о данном факте в министерство экологии по телефону 8 (351) 264-66-80 или специалистам охотничьего надзора ведомства в соответствующем муниципальном образовании Челябинской области»,— рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии.

При этом в ведомстве напомнили, что изымать животных из естественной среды обитания не имеют права ни сотрудники МЧС, ни полицейские без соответствующего разрешения госоргана. В противном случае им придется отвечать по статьям 7.11, 8.35 и 8.37 Кодекса об административных правонарушениях.

Что касается бешенства, то, по данным пресс-службы Минсельхоза Челябинской области, на 10 октября на территории региона было зарегистрировано 29 случаев бешенства в 29 неблагополучных пунктах. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года — тогда было зарегистрировано 54 случая бешенства.