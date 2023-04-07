Жители Челябинской области стали чаще записываться к врачу дистанционно

В 2021 году доля таких пациентов составляла 37,5%, а в 2022 — уже 60%

Первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала в своем Телеграм-канале о растущей популярности различных электронных медицинских сервисов. К примеру, в 2022 году доля дистанционной записи на приемы к врачам достигла 60%.

По данным регионального Минздрава услугами в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале Госуслуг в 2022 году воспользовались 763,9 тысяч жителей Челябинской области. Однако, подчеркивает чиновница, многие до сих пор не знают о том, что могут получить различные услуги в медицинской сфере онлайн, буквально не выходя из дома или офиса.

«Обращаюсь к активной молодежи: вам наверняка будет несложно разобраться в личном кабинете пациента. Будет здорово, если затем вы поделитесь своими знаниями со старшим поколением: родителями, бабушками, дедушками. Пенсионеры сегодня тоже пробуют осваивать онлайн-пространство, поэтому не упускайте возможность познакомить их с полезными для здоровья ресурсами», — подытожила Ирина Гехт.