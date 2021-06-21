Жители Челябинской области стали чаще пользоваться платными видеосервисами

Несмотря на распространенное онлайн-пиратство, общество всё чаще выбирает подписки на качественные сайты и виртуальные кинотеатры

В России, в том числе в Челябинской области, растет количество подписчиков на видеоплатформах. Это связано не только с новой культурой потребления, но и с ограничениями, вызванными распространением коронавируса, сообщили в Центре управления регионом.

Масштабы онлайн-пиратства сокращаются, считает главный редактор интернет-проекта «Будь мобильным» Иван Кущ. По его мнению, в обществе наметился переход к подписной модели потребления.

«Если мы посмотрим на показатели онлайн-кинотеатров, то количество пользователей по стране увеличилось в два раза. Этому способствует появление нового дорогостоящего контента, в том числе российского. Это и заход на рынок крупных международных онлайн-кинотеатров. По оценкам „ТМТ Консалтинг“, общая аудитория видеосервисов по итогам 2020 года выросла на 17%, до 63 миллионов, доля пиратского контента выросла незначительно», — прокомментировал Иван Кущ.

Бороться с пиратским контентом станет проще благодаря новым мерам для правообладателей. В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, который закрепляет положения Антипиратского меморандума. Он предполагает возможность в течение шести часов удалять из поисковых систем ссылки на пиратские сайты. Для этого не потребуется решения суда, а воспользоваться новой мерой смогут писатели, фотографы, музыканты, а также создатели кино и сериалов.

«К сожалению, в рамках судебных споров защитить свои авторские права весьма сложно и долго. Новый предложенный механизм, мне кажется, может быть эффективен, потому что он предполагает оперативность. Сайты плодятся каждые пять минут. А судебные споры длятся годами. И новый закон позволит оперативно реагировать», — уверена адвокат, челябинка Полина Портянова.

Борьбу с пиратством поддерживают и интернет-провайдеры. Специалисты внедряют новые сервисы, чтобы заинтересовать пользователей и убедить их не искать фильмы и сериалы на сомнительных сайтах.

«Недавно запустили рекламную модель доступа к фильмам и сериалам, которая позволяет смотреть кино и сериалы бесплатно — за просмотр рекламных роликов. Плюс 100% легальный контент на нашей платформе гарантирует высокое цифровое качество фильмов и сериалов, в отличие от пиратских копий», — прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Отметим, в новом законе Госдума намерена прописать обязанность поисковых систем удалять ссылки на ресурсы, которые включены в реестр Роскомнадзора. Под блокировкой понимается не удаление сайта, а прекращение выдачи ссылок на пиратский ресурс.