Жители Челябинской области стали чаще покупать билеты на поезда онлайн

За 2022 год так оформили 7,5 миллиона проездных документов

В Челябинской области стали чаще покупать билеты на поезда через интернет. В 2022 году онлайн оформили 7,5 миллиона проездных документов на поезда дальнего следования, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Доля билетов, приобретенных онлайн, давно превысила часть проездных документов, оформленных в кассе. В 2022-м через интернет купили 65% от числа билетов. В ЮУЖД отметили, что это связано с экономией времени и простотой оформления.

При онлайн-заказе электронных билетов на поезда дальнего следования пассажиры могут воспользоваться электронной регистрацией, и тогда для посадки в поезд нужно будет просто показать паспорт.

Оформить проездной документ онлайн можно через официальный сайт «РЖД» или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» на Android или iOS.