Жители Челябинской области стали чаще оплачивать учебу детей маткапиталом

Только с начала 2023 года этим правом воспользовались 435 семей

Жителям Челябинской области стало проще оплачивать маткапиталом образовательные услуги. Если учреждение заключило соглашение с СФР, семье достаточно подать заявление о распоряжении маткапиталом. Договор на платные услуги вуза, садика или ссуза Социальный фонд получит сам. Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба отделения СФР по Челябинской области.

«Сегодня Социальный фонд Челябинской области обменивается информацией с 1304 образовательными организациями региона. Соглашения о взаимодействии заключены с 26 высшими и 60 средними специальными учебными заведениями, а также с 1218 дошкольными, региональными и муниципальными учреждениями», — рассказывают в Соцфонде.

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать онлайн через портал госуслуг или сайт СФР, а также лично в любой клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области или в МФЦ.

«В Челябинской области с каждым годом все больше семей направляют материнский капитал на оплату обучения детей. В прошлом году по заявлениям 3048 семей в вузы, ссузы, техникумы и дошкольные учреждения перечислено 178 млн рублей. При этом с начала 2023 года уже 435 семей приняли решение направить средства на эти цели. Южноуральцам было выделено свыше 11 млн рублей», — говорит заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Светлана Киселева.

Напомним, маткапиталом сегодня можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Родители также могут направить материнский капитал на обучение детей у частных преподавателей и на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить такие услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Использовать сертификат на образовательные услуги физлиц можно при наличии у индивидуального предпринимателя соответствующего официального статуса и государственной лицензии на образовательную деятельность.