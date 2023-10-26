Жители Челябинской области стали чаще брать ипотеку

Губернатору Алексею Текслеру доложили о работе регионального Росреестра

Жители Челябинской области стали на 30 процентов чаще брать ипотеку, чем годом ранее. Об этом руководитель регионального Росреестра Ольга Смирных сообщила во время рабочей встречи с губернатором Алексеем Текслером.

Начиная встречу, глава региона отметил, что Росреестр активно цифровизируется и повышает качество услуг.

«Много сделано в регионе для наполнения Единого государственного реестра недвижимости. Особый акцент на выполнении комплексных кадастровых работ. На сегодняшний момент уже почти в отношении 51 тысячи объектов определены границы, которые внесены в единый госреестр», — сказал губернатор.

Также Алексей Текслер отметил важность участия региона в государственной программе «Национальная система пространственных данных».

«Это важно для развития региона, эффективного использования земли, наших возможностей. Любой инвестор может посмотреть свободные участки, предназначенные для строительства, и принять решения. Это напрямую связано с развитием региона», — отметил глава региона.

В свою очередь, Ольга Смирных рассказала, что 2023 год – значимый и юбилейный для Росреестра, 25 декабря ведомству исполнится 15 лет.

«Один из итогов нашей работы — 16,5 миллиона уже зарегистрированных прав и сделок с объектами недвижимого имущества, 3,8 миллиона объектов содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. И мы ежегодно отмечаем рост учета регистрационных действий», — отметила Ольга Смирных.

Также, по словам руководителя регионального Росреестра, в сравнении с прошлым годом, в 2023-м на 50 процентов выросло количество договоров долевого участия.