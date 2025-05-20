Жители Челябинской области спасаются от комаров

Богатые осадками осень и весна сделали свое дело: в Челябинской области увеличилось количество насекомых

Жители Челябинской области заметили, что с приходом теплых дней стало больше комаров. Они не только досаждают на улице, но и активно проникают в квартиры. Корреспондент ИА «Первое областное» собрал несколько способов борьбы с комарами.

Противомоскитные сетки

Установите сетки на все окна, форточки и вентиляционные отверстия — это основной барьер для проникновения комаров в дом.

Для балконных дверей можно использовать специальные сеточные двери.



Ранее мы рассказывали, сколько сейчас стоит установить москитные сетки.

Фумигаторы и электрические ловушки

Фумигаторы (пластины или жидкость) эффективно уничтожают комаров в помещении, их можно оставлять включенными на ночь.

Электрические ловушки и высокотехнологичные газовые ловушки подходят для больших помещений и открытых участков, но стоят дороже.

Народные средства от комаров

Лимон и гвоздика: разрежьте лимон или апельсин, воткните в мякоть гвоздику и разложите по комнате или возле кровати.

Эфирные масла: запахи эвкалипта, лаванды, гвоздики, мяты, цитронеллы, базилика, тимьяна и шалфея отпугивают комаров. Их можно добавлять в аромалампы или наносить на кожу (с осторожностью).

Ванилин, уксус, корица, нашатырный спирт — смешайте с водой и нанесите на открытые участки тела.

Дым от хвои, шишек или ароматических палочек помогает на открытом воздухе.

Репелленты и аэрозоли

Современные репелленты (спреи, кремы, аэрозоли) наносят на кожу или одежду для защиты на улице и в помещении. Однако не все подходят для детей и беременных.

Вентиляторы

Потоки воздуха мешают комарам летать, поэтому обычный вентилятор способен отпугнуть насекомых в комнате.

Механические способы

Пылесосом можно быстро удалить комаров, залетевших в помещение, особенно перед сном.

Растения-репелленты

На подоконниках и в саду можно выращивать лемонграсс, мяту, базилик, бархатцы, герань, лаванду и цитронеллу — их запахи не переносят комары.

Профессиональная обработка

Для участков рядом с водоемами или при массовом нашествии комаров рекомендуется вызвать специалистов для фумигации и обработки территории инсектицидами. Это особенно актуально для дачных участков и частных домов.

Для максимальной защиты комбинируйте несколько методов: используйте сетки, фумигаторы, народные средства и репелленты одновременно.

При использовании химических средств соблюдайте инструкции и учитывайте противопоказания для детей, беременных и аллергиков.