Жители Челябинской области сообщили о сбоях в работе приложения Сбера

У некоторых пропали карты, другие не могут войти

Сегодня, 16 февраля, в работе приложения Сбера произошел массовый сбой. Наши читатели и подписчики сообщают, что либо в приложении не отображаются карты, либо невозможно авторизоваться.

«Не работает приложение Сбера ни у меня, ни у родных. Просит войти по номеру карты, ввожу — и ничего»,— рассказала читательница ИА «Первое областное» Анна.

«Не вижу ни своих карт, ни счетов в приложении. Ерунда какая-то. Позвонила в поддержку, робот извинился за доставленные неудобства»,— делится Марина.

По данным downdetector, сбои наблюдаются в большинстве российских регионов.

Служба поддержки сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» о проведении технических работ. Пока неизвестно, когда все заработает.

Обновлено в 12:07: представители Сбера сообщили, что проблемы в работе приложения могли наблюдаться из-за ночных плановых технических работ. Сейчас все работает штатно.