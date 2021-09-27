Жители Челябинской области сообщили о погибающем лебеде на Увильдах

В региональном Минэкологии ответили, что птица не травмирована и не нуждается в помощи

На озере Увильды в Челябинской области с 2017 года жила пара лебедей, Гоша и Глаша. Самку, по словам местных жителей, убили, потомство птиц тоже погибло. Остался один лебедь. Южноуральцы боятся, что он не сможет перезимовать. Об этом сообщила читательница ИА «Первое областное».

«Он остался один, местные жители вызвали экологов, но они его почему-то не забрали в питомник перезимовать, улететь он не сможет и, скорее всего, погибнет, очень жалко его», — сообщила в редакцию Анастасия.

Мы обратились с вопросом о судьбе лебедя в региональное Минэкологии. В пресс-службе министерства ИА «Первое областное» сообщили, что с наступлением осени жители чаще сообщают об обнаруженных лебедях на местных водоемах. Однако не всегда птицы находятся в опасности. Ситуация с лебедем на озере Увильды находится на контроле специалистов.

«Птица не травмирована, и помощь ей не требуется», — прокомментировали ИА «Первое областное» в министерстве экологии Челябинской области.

Лебеди спокойно выдерживают перепады температуры и могут находиться в воде даже зимой, если у них нет явных признаков повреждений.

«Птицы сами понимают, когда лучше покинуть водоем. Они могут жить на нем до середины декабря. Полученные обращения жителей Челябинской области оперативно проверяются. Экологи выезжают на место, оценивают состояние птиц и в случае необходимости доставляют ветеринарам», — добавили в пресс-службе министерства.

Специалисты пояснили, что на озерах Челябинской области даже зимой остаются незамерзающие участки воды с необходимой лебедям кормовой базой. Также птицы выбирают покрытый льдом водоем в качестве временного места обитания в период отлета к местам зимовок.