Жители Челябинской области смогут выбрать товары для повышенного кешбэка в «Пятерочке»

Торговая сеть перезапустила собственную программу лояльности

Торговая сеть «Пятерочка» обновила программу лояльности для покупателей. Каждому участнику теперь будут присваивать тот или иной уровень в зависимости от общей стоимости покупок за предыдущий месяц. Покупатели могут самостоятельно выбрать категории товаров для начисления повышенного кешбэка, сообщает пресс-служба «Пятерочки».

Новая программа лояльности делит гостей на пять уровней в зависимости от объема покупок в предыдущем месяце. Так, при сумме от 1 до 999 рублей назначается первый уровень, до 2 999 — второй, до 4 999 — третий, до 9 999 — четвертый, более 10 000 — пятый уровень.

Кешбэк у всех покупателей будет одинаковый — 0,5% от стоимости товаров. Но за одну категорию товаров можно получить повышенный кешбэк в 10%. Однако, начиная со второго уровня, участники смогут выбрать еще одну или несколько категорий товаров с кешбэком от 2 до 5%. Ранее начисление баллов зависело от суммы покупки. Максимально можно было получить кешбэк в 1%. Курс конвертации баллов в рубли остается прежним: 10 баллов=1 руб.

Выбрать категории товаров для повышенного кешбэка можно в мобильном приложении «Пятерочки». Если покупатель забыл это сделать, система отдаст приоритет самым популярным у данного гостя товарам.

«Мы рады представить обновленную программу лояльности, которая позволит приобретать любимые продукты в „Пятерочке“ с еще большей выгодой. Теперь мы адаптируем наше предложение под покупательскую активность и фокусируемся на индивидуальных предпочтениях гостей, предоставляя им возможность управлять уровнем кешбэка. Новые условия программы лояльности отвечают современным трендам, более гибкие и учитывают в первую очередь интересы гостя, который сам может выбирать то, что ему нужно. Все это удобно и интуитивно понятно реализовано в интерфейсе нашего мобильного приложения. Надеюсь, что с новыми условиями покупки в „Пятерочке“ станут еще более приятными и мы порадуем наших гостей, помогая им экономить каждый день», — комментирует директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Более подробно об обновлении программы лояльности можно узнать на сайте https://5ka.ru/.