Жители Челябинской области смогут узнать, как сделать дом уютнее и безопаснее

Эксперты ответят на их вопросы на бесплатном семинаре

О этом смогут узнать жители Челябинской области сегодня на бесплатном семинаре медиахолдинга «Первый областной» «Обслуживание системы вентиляции, газового оборудования многоквартирных домов и работа аварийно-диспетчерской службы».

Эксперты поделятся проверенными практиками и инновационными решениями. Участники семинара смогут получить консультацию по теме ЖКХ и узнать, как эффективно взаимодействовать с управляющими компаниями и снизить коммунальные платежи без ухудшения качества услуг.

Семинар состоится 27 марта 2025 года в 18:00 часов в «Штабе общественной поддержки» по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 167, первый этаж, большой зал. Вход свободный. 0+