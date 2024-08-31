Жители Челябинской области смогут сэкономить на поездках в общественном транспорте

Стоимость проезда составит 22 рубля

С 1 сентября жители ряда городов и районов Челябинской области, в том числе Челябинска, смогут ездить в автобусах, трамваях и троллейбусах за 22 рубля вместо 29-ти. Сэкономить можно, оплатив проезд картой «Мир» с помощью приложения на смартфоне, сообщили организаторы акции.

Для того, чтобы получать скидку за каждую поездку, южноуральцам необходимо установить на смартфон приложение для бесконтактной оплаты и привязать свою карту платежной системы «Мир». В транспорте нужно приложить смартфон к терминалу и дождаться проведения платежа. В итоге за поездку спишется 22 рубля.

Узнать, на каких маршрутах действует акция, можно здесь.

Ездить в общественном транспорте со скидкой можно будет до конца 2024 года.