Жители Челябинской области смогут понаблюдать за метеорами

Пик «падающих звезд» придется уже на следующую неделю

Во второй половине апреля южноуральцы увидят метеорный поток Лириды — одно из старейших известных астрономических явлений. Наблюдать за ярким звездопадом можно начинать после 22:30, сообщили специалисты портала starwalk.space.

Лириды наблюдают уже около 2700 лет. Поток считают не таким ярким, как Персеиды или Геминиды, но в некоторые периоды можно увидеть до 100 метеоров в час. Входя в земную атмосферу на скорости 49 километров в секунду, метеоры Лириды часто оставляют за собой устойчивые шлейфы и могут становиться яркими болидами.

Увидеть поток можно невооруженным глазом в любой точке ночного неба. В пик активности, с 21 по 22 апреля, астрономы обещают до 20 метеоров в час.