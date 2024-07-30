Жители Челябинской области смогут поделиться своим опытом в наставничестве

Это возможно на всероссийском конкурсе

Челябинцы смогут поучаствовать в конкурсе на лучшего наставника от платформы «Россия — страна возможностей». Гонка за звание квалифицированного педагога, старшего товарища и тактика будет проходить среди работников производства, сферы образования, социальной и общественной деятельности, а также государственной и муниципальной службы. Главная цель — поиск лучших специалистов и тактик наставничества.

Соревнование будет идти по двум направлениям — «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества», причем любой специалист сможет поучаствовать в обеих номинациях. Каждая из них будет подразделяться на профессиональные сферы.

На первом этапе конкурса каждого участника ждут тестовые задания, письма-резюме, видеовизитки. Заключительный этап соберет 100 лучших наставников на очном этапе в Москве. С 17 по 19 декабря они поучаствуют в лекториях, посетят производственные площадки столицы и Подмосковья и поделятся своим опытом с коллегами.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 октября. Все подробности — на официальном портале конкурса «Наставничество» и сайте АНО «Россия — страна возможностей».