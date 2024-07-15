Жители Челябинской области смогут наблюдать звездопад Персеиды

Это одно из самых красивых астрономических событий

Ежегодно летом жители Южного Урала могут наблюдать метеорный поток Персеиды. В этом году звездопад ожидается в период с 17 июля по 24 августа. ИА «Первое областное» выяснило, когда и где лучше всего наблюдать метеорный поток.

Метеорные потоки возникают, когда наша планета проходит через шлейф из частиц, оставленных кометой или астероидом. В случае с Персеидами это крупная комета 109Р/Свифта-Туттля. Она приближается к Земле раз в 133 года, но оставляет большой след, через который наша планета проходит каждый год. В этот момент и происходит звездопад Персеиды.

По данным Международной метеорной организации, наибольшее количество метеоров ожидается 12 августа с 18:00 до 21:00 по челябинскому времени. В этот период Персеиды производят около 100 метеоров в час, что считается наиболее обильным потоком. Лучшего всего звездопад видно в средних северных широтах. И даже Луна, которая в этот день будет находиться в фазе первой четверти, не помешает наблюдениям, поскольку опустится за горизонт около полуночи. Небо будет достаточно темным, и метеоры будут хорошо видны невооруженным глазом.

Астрономы советуют наблюдать звездопад в месте, расположенном как можно дальше от городских огней. Еще лучше подняться в горы, где дымка и облака окажутся ниже наблюдателя.

Смотреть на небо беспрерывно на протяжении продолжительного времени не стоит: так глаза устанут и потеряют концентрацию. Лучше смотреть с перерывами, но уделить этому процессу чуть больше времени.

В прошлом году жители Челябинской области активно делились фотографиями метеорного потока.