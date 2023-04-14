Жители Челябинской области смогут наблюдать метеорный поток Лириды

Рассказываем, как увидеть первый весенний звездопад

Сегодня, 14 апреля, начинается первый весенний звездопад 2023 года. На ночном небе почти до конца месяца можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Нынче условия для наблюдения весьма благоприятные — во время максимальной интенсивности потока Луна не будет засвечивать вспышки звездных «дождинок». Заинтересовались? Тогда материал ИА «Первое областное», где мы разбираемся в происхождении звездопада и выбираем самый удачный вечер для наблюдений, — для вас.

Метеорный поток Лириды астрономы связывают с кометой Тэтчера. Эта комета, открытая в 1861 году, посещает ближайшие к нам окрестности Солнечной системы раз в 415 лет. Комета состоит из летучих веществ, поэтому она активно испаряется вблизи Солнца и оставляет за собой шлейф из пылинок и песчинок. Комета уже очень далеко от нас и вернется только в 2283 году, но пылевой след никуда не делся. Земля в своем орбитальном движении ежегодно проходит сквозь это облако мелких частиц. Именно их мы и называем падающими звездами, когда они на большой скорости сталкиваются с атмосферой нашей планеты и сгорают в ней.

Свое имя метеорный поток Лириды получил по созвездию Лиры. Там находится радиант потока, то есть воображаемая точка, из которой как бы вылетают метеоры. Таким образом, чтобы понять, из какой части неба ожидать звездопада, нам потребуется найти это созвездие. Оно небольшое и не самое заметное, напоминает по форме параллелограмм и находится довольно высоко над горизонтом. В него входит одна из самых ярких звезд Северного полушария — Вега. Это заметно облегчает поиски.





Другим удобным ориентиром для поиска Лиры является соседнее с ней созвездие Лебедя. Оно похоже на крест и содержит в себе другую яркую звезду — Денеб. Если вам удалось найти оба созвездия, то переводим взгляд чуть правее этой группы — именно из этой области неба должен исходить метеорный поток.

Поток Лириды будет продолжаться до 29 апреля, однако максимальной интенсивности достигнет 22-го числа. Астрономы обещают, что в это время ожидается до 18 метеоров в час, то есть они будут падать почти каждые три минуты.