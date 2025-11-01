Жители Челябинской области рассказали, где собираются встретить Новый год

Средняя стоимость аренды дома на сутки составила 22,5 тысячи рублей

Жители Челябинской области начинают активно готовиться к Новому году и бронируют дома и квартиры на праздники. Самым популярным направлением аренды посуточного жилья в регионе стал Магнитогорск. В каких еще городах южноуральцы будут проводить праздники, ИА «Первое областное» рассказали в «Авито Путешествиях».

На конец октября 2025 года в Челябинской области забронировано уже на 50% больше посуточных квартир и загородных домов, чем в прошлом году. Количество бронирований в Магнитогорске составило 33% от общего объема. Гостей привлекает развивающийся туризм, а еще предстоящий матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив», который пройдет 6 января 2026 года.

В тройку лидеров по бронированию недвижимости на праздники также традиционно вошли Миасс (21%) и Челябинск (15%).

В среднем в регионе на этот промежуток времени аренда квартиры обойдется в 5400 рублей в сутки, загородного дома — в 20 500 рублей в сутки. Обычно отдыхающие арендуют жилье на трое суток. В квартиры чаще всего заселяются втроем, в загородные дома вшестером.

Кстати, в 2025 году стоимость посуточной аренды квартир на новогодние праздники стала дешевле на 2%.