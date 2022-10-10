Жители Челябинской области пытаются спасти семью лебедей на водоеме

В Минэкологии предупредили, что не всегда птицы нуждаются в помощи

В Челябинской области с наступлением осенних холодов участились обращения жителей с просьбой помочь лебедям, оставшимся на местных водоемах. Южноуральцы считают, что птиц необходимо спасать. Специалисты министерства экологии региона рассказали, что не всегда нужно вмешиваться, а также подчеркнули, что нахождение пернатых на водоемах до середины ноября является нормой.



Забили тревогу жители деревни Кирса. По их словам, на местном водоеме плавают три лебедя, один из которых без крыла. Люди говорят, что птицы улетать не собираются. Еще одно обращение поступило из Карталинского района, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

«Нахождение лебедей на водоемах до середины ноября является нормой. Ловить их не нужно: когда придет время, они улетят сами. В воде есть все необходимые элементы для их полноценного питания», — подчеркнули специалисты Минэкологии региона.

Жителям Челябинской области напомнили, что лебеди — краснокнижные птицы и их нельзя забирать домой. Иногда эти птицы остаются зимовать на Южном Урале, их не стоит беспокоить. Помочь пережить зимовку можно: рассыпьте рядом с открытым участком воды пропаренное зерно, тертые овощи или комбикорм для гусей.

Если вы обнаружили раненую или вмерзшую в лед птицу, сообщите об этом по телефону 8 (351) 264-74-41. Специалисты прибудут на место и спасут лебедя. Также можно обратиться в фонд «Спаси меня» по телефонам 8 (351) 792 95-78, 8 (351) 278 88-28 или в Челябинское орнитологическое общество по номеру 8-950-749-4409.