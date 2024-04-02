Жители Челябинской области проведут общедомовые собрания в онлайн‑формате

С 13 апреля в России стартует «День собственника»

Жители Челябинской области будут проводить общедомовые собрания собственников в онлайн-формате в рамках «Дня собственника». Ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать южноуральцы смогут в приложении «Госуслуги. Дом», сообщает правительство региона.

С 13 апреля по 13 июня во всех регионах России пройдет «День собственника». В этот период управляющие организации проведут общедомовые собрания в заочной форме с помощью приложения «Госуслуги. Дом» и личного кабинета ГИС ЖКХ.

«Мы уже давно работаем над тем, чтобы объединить и активизировать собственников, дать им все инструменты для управления своим домом. Очень важно напомнить собственникам недвижимости в многоквартирных домах, что именно они сообща должны голосовать за решения, которые повысят комфорт жизни в доме», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Собственники получат напоминание о начале голосования от «Госуслуг». Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней. Проект проводит «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России.