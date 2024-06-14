Жители Челябинской области продолжают обсуждение приоритетов Алексея Текслера

В обращении к Заксобранию губернатор определил векторы развития региона на годы вперед

Южноуральцы продолжают обсуждать обращение губернатора Челябинской области к Заксобранию, в котором Алексей Текслер символически подвел итоги отработанной пятилетки и определил векторы развития региона на годы вперед.

Алексей Горячев, исполнительный директор Ассоциации ТОС Челябинской области:

«Алексей Леонидович определил 9 приоритетов развития Челябинской области. Уверен, что все они достижимы, но потребуют консолидации власти и общества вокруг решения вопросов местного значения. А это значит, само время диктует, что развитие территориального общественного самоуправления — ТОС — должно стать современным трендом в развитии региона».

Алексей Кузнецов, директор АНО «Центр по защите прав маломобильных граждан „Содействие“»:

«Обращение показало максимальную глубину и личную вовлеченность губернатора во все основные сферы и направления жизнедеятельности Челябинской области. Алексей Леонидович заметил, что регион с каждым годом утверждает свои лидирующие позиции в стране по многим направлениям. Люди, южноуральцы вместе меняют экономику, и она показывает стабильный, уверенный рост, а вызовы оборачиваются для нас положительно — из неприятных ситуаций мы выходим, становясь сильнее».

Евгений Савченко, председатель Комиссии ОПЧО по вопросам общественной безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и реестровым казачеством:

«Рассказывая, что сделано за минувшие пять лет, Алексей Текслер оперировал конкретными цифрами, а перечислив сделанное, наглядно показал, как все эти усилия отразились на качестве жизни людей. Порадовали вполне конкретные инициативы, направленные на помощь и поддержку конкретных социальных групп общества и предпринимательства. При этом губернатор дал понять, что все инициативы проработаны и посильны региональному бюджету для исполнения. Значимо и то, что губернатор постоянно делал акценты на том, что власть работает „для и про людей“».

Евгений Савченко также отметил, что в зале, наряду с депутатами, иными представителями ветвей власти, было много общественников. Заметно выделялись в зале ветераны, участники СВО, многодетные семьи, служители конфессий.

«Это было очень правильно. И такая открытость, во-первых, уверенность в правоте и полезности трудовых усилий губернатора с соработниками; это показатель ответственного отношения к делу. И это позволяет максимально быстро и полно донести информацию до тех, кому служит власть, до общества», — добавил Савченко.