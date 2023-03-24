Жители Челябинской области приобрели два внедорожника для бойцов СВО

Автомобили оснащены всем необходимым для защитников

Жители Нязепетровского и Нагайбакского районов приняли участие в благотворительной акции по сбору средств для нужд защитников. На деньги южноуральцев приобретены два внедорожника, каждый стоимостью более миллиона рублей, которые отправятся в зону СВО, сообщают местные СМИ.

Накануне в Нагайбакский район прибыл новый автомобиль УАЗ. Его приобрели на средства местных жителей — всего за месяц собрали более миллиона рублей.

Машину дополнительно оснастят всем необходимым, а также загрузят гуманитарной помощью.

Жители Нязепетровского района отправили в зону СВО внедорожник, на покупку которого самостоятельно собрали средства.