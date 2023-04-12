Жители Челябинской области предложили 170 названий для будущего межуниверситетского кампуса

Южноуральцам скоро предстоит создать логотип высшей школы

В минувший понедельник, 10 апреля, завершился прием предложений от жителей Челябинской области по названию для будущего межуниверситетского кампуса. Как сообщили в АНО «Региональная инфраструктура образования и науки», южноуральцы активно приняли участие в этой инициативе. Всего в адрес организации было направлено более 170 вариантов названий. Некоторые предлагают назвать новую высшую школу в честь ученых, а кто-то прислал варианты, связанные с небесными телами.

«Название межуниверситетского кампуса мирового уровня для нас — это не просто выбор нового звучного для региона имени. Концепция названия кампуса должна отражать миссию нового пространства, его специфику и основные функции», — отмечает директор АНО «РИОН» Ольга Новичкова.

«Феникс», «Орион», «Комета», «Астероид», «Пегас» — такие варианты прислали те, кто связывает будущую деятельность кампуса с созвездиями и другими небесными телами. Некоторые южноуральцы предложили назвать это научное пространство в честь челябинских ученых, например Игоря Курчатова или Германа Вяткина. Кто-то решил дать название регионального характера: «Аркаим», «Метеорит», «Таганай», «Тургояк» и даже «Малахитовая долина».

Жители региона присылали и более длинные названия, которые отражают объединение науки и производства в будущем кампусе. Например, «Синергия науки и промышленности», «Научно-образовательная платформа Южного Урала» или «Сфера науки». Из всех этих вариантов пока выберут те, что наиболее точно передают специфику кампуса. На этом команда проекта не намерена останавливаться.

«Следующим шагом в определении названия станет инициатива „Создай логотип кампуса“, участвовать в которой смогут все жители Челябинской области. Хотелось бы привлечь также организации, профессионально занимающиеся разработкой логотипов», — резюмировала Ольга Новичкова.

Проект челябинского межуниверситетского кампуса мирового уровня объединит в себе возможности нескольких вузов и станет новым образовательным пространством южноуральской высшей школы. В феврале федеральные и региональные чиновники вместе с экспертами и вузами-участниками обсудили будущее содержание кампуса. На строительной площадке уже работают над возведением первых двух гостиниц, а недавно стало известно, что проект научного городка скорректировали в пользу большей площади озеленения.