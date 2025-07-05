Жители Челябинской области празднуют Сабантуй

Это праздник взаимного уважения и гостеприимства

Сегодня, 5 июля, южноуральцы отметят Сабантуй — праздник окончания полевых работ. Областной Сабантуй по традиции пройдет в деревне Норкино Аргаяшского района. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что этот праздник олицетворяет радость труда и единство народов, а также объединяет людей разных культур и традиций.

«Сабантуй — это не только веселье, песни, танцы и состязания, но и символ дружбы, взаимного уважения и гостеприимства, которые так характерны для нашего многонационального Южного Урала»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам, чтобы праздник принес счастье в каждый дом, а аграриям — хорошей погоды и щедрого урожая.

Сабантуй переводится как «праздник плуга», у татар и башкир он означает окончание весенних полевых работ. У праздника нет постоянной даты — он отмечается в период с середины мая до первой декады июля.

Кстати, Сабантуй — древний праздник: впервые он был описан в 921 году арабским путешественником.