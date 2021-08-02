Жители Челябинской области пожаловались на закрытый проход к озеру Подборное

Арендаторы заблокировали въезд отдыхающим заборами и шлагбаумами

Жители Челябинской области пожаловались в региональное Минэкологии на то, что арендаторы перекрыли доступ отдыхающим к озеру Подборное в Увельском районе. Сотрудники ведомства провели выездную проверку и выявили многочисленные нарушения, сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем телеграм-канале.

Ежегодно на озеро Подборное съезжаются тысячи южноуральцев и гостей региона, поскольку водоем славится своими целебными грязями и уникальной лечебной водой. Однако в этом году отдыхающие столкнулись с препятствиями в виде шлагбаумов, преграждающих путь к воде, заборов, автостоянок и навязываемым сервисом, что вызвало у них массу негодования.

«По обращению граждан 30 июля была организована проверка при участии сотрудников министерства экологии Челябинской области, прокуратуры и ОГУ „Особо охраняемые природные территории“. Арендаторам было указано на недопустимость подобных действий. Согласно законодательству, человек имеет право подойти к любому водному объекту, исключение составляют лишь пляжи медицинских учреждений и специализированных санаториев»,— сообщил Виталий Безруков.

Контрольная проверка показала, что даже несмотря на предупреждения и обращения к губернатору арендаторы выполнили не все требования сотрудников Минэкологии и прокуратуры: оперативная группа зафиксировала вдоль дороги рвы, препятствующие подъезду к озеру.

«Помимо попытки ограничить доступ граждан к водоему инспекторы увидели в этом еще одно грубое нарушение — выемку грунта на территории памятника природы, что категорически запрещено законом. Также в числе выявленных нарушений — заборы в 20-метровой береговой полосе и автопарковки в водоохранной зоне»,— добавил замминистра экологии Челябинской области.

В ведомстве добавляют, что за платные парковки на территории памятника природы арендаторам придется заплатить штраф в размере около 300 тысяч рублей.

Работа с арендаторами продолжится не только на озере Подборное: проинспектированы на предмет нарушений будут и другие водоемы.