Жители Челябинской области поучаствовали во Всероссийском конгрессе наблюдателей

Они получили новые знания и обменялись опытом с коллегами из других регионов

Жители Челябинской области приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей в Москве. Мероприятие собрало восемь человек из Сатки, Коркино и Челябинска. Делегацию возглавил председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко.

В рамках конгресса прошли дискуссии, мастер-классы и стратсессии, в ходе которых участники смогли обменяться опытом, получить новые знания, а также обсудить, какие новые технологии можно внедрить в процессы. Например, использовать искусственный интеллект.

Николай Дейнеко представил доклад о принципах и траекториях построения профессионального сообщества общественных наблюдателей.

«Строительство сильного, сплоченного и профессионального сообщества — это наша общая задача. Это та основа, которая позволит нам с уверенностью смотреть в будущее и выполнять свою миссию, какой бы сложной она ни была», — заявил Николай Дейнеко.

Участники конгресса подчеркнули, что им удалось рассмотреть много важных вопросов, касающихся избирательного процесса, а также получить необходимые знания, которые позволят качественнее выполнять свои задачи. В Челябинскую область они возвращаются с инициативами, которые готовы реализовывать на практике.

Мероприятие организовало общероссийское общественное движение «Корпус „За чистые выборы“» при поддержке Фонда президентских грантов.