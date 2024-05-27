Жители Челябинской области помогли пожилому инвалиду вернуться в Армению

Он не мог уехать домой из-за полученной травмы

Гражданина Армении, много лет мечтавшего вернуться на родину, но не имевшего для этого средств, в минувшие выходные доставили домой. Несколько лет назад он приехал в Россию, чтобы подзаработать, но получил травму и стал инвалидом. В Челябинской области он жил надеждой на возвращение домой, пока его не встретила жительница небольшого южноуральского села с большим сердцем. Удивительной историей человеческой участливости поделилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Жительница Челябинской области Любовь Синицына лечилась в больнице, когда повстречала там пожилого армянина. Он тяжело говорил и не мог самостоятельно передвигаться из-за инвалидности. Любовь узнала, что в России у мужчины совсем никого нет и что он уже много лет не может вернуться в свою страну. Тогда женщина начала ухаживать за ним: покупала продукты, лекарства, учила ходить и говорить.





Позже Любовь Синицына решила обратиться за помощью к Ирине Текслер, и так началась история по возвращению мужчины в Армению. Позже к команде неравнодушных присоединился руководитель проекта помощи «Другая медицина» Евгений Косовских. Доктор Женя отправился вместе с пенсионером в Армению, наблюдал за его состоянием и поддерживал от челябинского аэропорта до больничной койки в Ереване.

«Еще утром завтракал дома, а вечером уже нахожусь в Армении. Сопроводил бездомного пациента на родину. Это было важно для него, в том числе состояние его здоровья это тоже требовало. Теперь он дома», — поделился Евгений Косовских в соцсетях.





На помощь мужчине пришли люди со всей области: оплатили билеты до Армении, организовали спецтранспорт до аэропорта, а сотрудники МВД помогли с документами.

Полет прошел удачно, сейчас бездомный мужчина находится под присмотром медиков и представителей омбудсмена. Как рассказала Евгения Сударенко, вернувшийся на родину мужчина все время полета повторял одну и ту же фразу: «Я не верил!»