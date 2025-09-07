Жители Челябинской области получили государственные награды от Владимира Путина

Южноуральцев наградили за доблестный труд и родительский подвиг

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами несколько жителей Челябинской области. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Директор производственной службы компании «Мечел-Материалы» Александр Сущанский получил звание «Заслуженный металлург», а работники «УралАЗа» Борис Ананишин, Игорь Верхошенцев, Владимир Сергеев и Владимир Фрей — звание «Заслуженный машиностроитель». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден управляющий производством компонентов «УралАЗа» Александр Примак.

Орденом «Родительская слава» награждена Жанылсын Ищанова. А медаль ордена «Родительская слава» получили Фларит Абдуллин, супруги Константин и Светлана Канавец, Александр и Мария Савосины, Елена и Михаил Талышевы. Все эти родители многодетные.