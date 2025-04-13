Жители Челябинской области получили 138 тысяч выписок о недвижимости с начала 2025 года

Зачем они нужны и какие бывают

За первые три месяца 2025 года жители Челябинской области получили более 138 тысяч выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Как подсчитали в челябинском филиале Роскадастра, выписки южноуральцам предоставляли каждую минуту. Что это за документ и чем вызван такой ажиотаж, рассказали в ведомстве.

«Выписка из ЕГРН — официальный документ, который содержит актуальные и достоверные сведения об объекте недвижимости. Она может понадобиться в самых различных ситуациях: при покупке или продаже жилья, оформлении наследства, получении ипотеки или при проверке юридической чистоты квартиры перед арендой»,— объяснили в филиале Роскадастра.

Кроме того, выписка из ЕГРН подтверждает право собственности и содержит информацию об ипотеке, аресте и другие полезные данные. Чем она актуальнее, тем надежнее информация.

Чаще всего южноуральцы запрашивали выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Такая выписка позволяет проверить юридическую чистоту жилья перед совершением сделок. Вторым по популярности видом стали выписки об объекте недвижимости, данные из которых являются базовыми для совершения всех операций с жильем. Также жители Челябинской области заказывали выписки о кадастровой стоимости недвижимости.

Меньше всего выписок было выдано о переходе прав на объект недвижимости.

92% всех выписок южноуральцы получили в электронном виде. Запросить их можно на портале «Госуслуги».