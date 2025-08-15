Жители Челябинской области получают уведомления о воинском учете

Такие сообщения носят информационный характер

Жителям Челябинской области на портале «Госуслуги» продолжают приходить уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Что делать и нужно ли беспокоиться, что вас вызовут в военкомат, рассказали коллеги из om1.ru.

Реестр воинского учета — это государственная система, в которой граждане могут проверять, были ли им направлены повестки, а также получать их копии и выписки из реестра.

Эти уведомления носят информационный характер. Внесение данных в реестр воинского учета не подразумевает ничего нового — вы уже состоите в нем. Ранее информация о военнообязанных хранилась в бумажном виде, но теперь она переведена в электронный формат военкоматов.





Не паникуйте, если получили подобное уведомление, оно не является повесткой. Ваши данные теперь доступны в электронной системе.

Если же вам пришло уведомление о формировании повестки с включением в реестр, нужно явиться в военкомат в течение семи дней, чтобы не получить штраф.

После загрузки повестки в реестр она считается официально полученной. Если вы не придете в военкомат в течение 20 дней, на вас наложат ограничения. А именно запретят регистрировать новые авто, открывать ИП или становиться самозанятым, а также могут появиться проблемы с выдачей кредитов.