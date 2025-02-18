Жители Челябинской области получают повышенное единое пособие на детей

Выплаты беременным женщинам также проиндексированы

С 2025 года в Челябинской области вырос размер прожиточных минимумов, которые влияют на размер многих социальных выплат. Автоматически вырос и размер единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин. Первые увеличенные выплаты за январь выплачивают в феврале, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Величина единого пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного человека и составляет 50, 75 или 100% от них. Таким образом, размер единого пособия на детей составляет 7 912,5 рубля, 11 868,75 рубля или 15 825 рублей, а для беременных — 8 891 рубль, 13 336,5 рубля или 17 782 рубля», — говорят в СФР.

Выплата положена только тем семьям, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе — сегодня это 16 314 рублей. Доход считают за 12 месяцев, которые предшествуют месяцу подачи заявления.

С 2025 года для назначения пособия каждый трудоспособный член семьи от 18 лет должен иметь за расчетный период доход в размере не менее четырех МРОТ. В этом году величина МРОТ составляет 22 440 рублей, поэтому при оформлении пособия минимальный доход каждого взрослого должен составить хотя бы 89 760 рублей. Это правило также касается самозанятых жителей региона.

Если доход отсутствовал по уважительной причине (например, мама ребенка находилась в отпуске по беременности или ухаживала за ребенком, отец служил в армии или кто-то из взрослых младше 23 лет и все еще учится на очном отделении колледжа или вуза, если взрослый долго лечился), применяется правило нулевого дохода.

Если семья уже получает пособие на старших детей, а в 2025 году на свет появляется еще один новорожденный, на него выплата будет назначена автоматически и без дополнительной проверки нуждаемости. Размер пособия будет таким же, как у сестер и братьев. Длительность выплаты будет совпадать со сроком уже назначенного пособия на других детей. Это тоже новшество 2025 года.

Также в 2025 году родители получили возможность синхронизировать периоды получения единого пособия на всех детей. Родители могут подать заявление сразу на всех детей в последний месяц периода получения выплаты на одного из ребятишек. Если по новому заявлению будет отказ, СФР продолжит перечислять выплаты на детей до окончания ранее установленного срока.

Сейчас в Челябинской области единое пособие получают более 232 тысяч детей и больше 3 тысяч женщин.