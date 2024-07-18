Жители Челябинской области получат консультации в своем городе от главных ведомств региона

Стартует фестиваль «Челябинская область — большая семья»

С 22 июля в регионе стартует уникальный проект «Челябинская область — большая семья», аналога которому в России нет. 25 дней и 44 населенных пункта. За это время команда проекта объедет северную и южную часть региона. Мы узнали подробности проекта.

На фестивале жителей региона ждут развлекательная и концертная программы для взрослых и детей, активности и розыгрыши с приятными призами.



Но самое главное в фестивале — это работа площадок министерств здравоохранения, образования и науки, культуры, физической культуры и спорта, социальных отношений, главного управления молодежной политики, главного управления по труду и занятости населения, аппарата уполномоченных и общественных приемных губернатора Челябинской области.

На площадке министерства здравоохранения пройдут консультации врачей, будет возможность сдать экспресс-анализ крови на ВИЧ, а также на сахар и холестерин, сделать флюорографию и многое другое.

Посмотреть фотографии о Челябинской области, стать участником виртуальной экскурсии «Россия — моя история», насладиться концертной программой от лучших коллективов региона можно будет на площадке министерства культуры.

Специалисты министерства образования и науки проведут профессиональное тестирование, запишут детей в кружки и секции допобразования в муниципалитете. Здесь также сможете узнать о РДДМ «Движение первых».

Министерство по физической культуре и спорту подготовило площадку комплекса ГТО. Здесь любой желающий сможет сдать нормы ГТО и получить знак отличия комплекса ГТО.

Получить консультацию по всем интересующим вопросам, узнать о мерах соцподдержки можно на площадке регионального министерства социальных отношений. Также на площадке проводятся консультации психолога, мастер-классы и мероприятия для детей, взрослых и пенсионеров.

Главное управление молодежной политики приготовило презентацию муниципальных проектов, серии интерактивных игр, организации адресной помощи населению и другое.

Познакомиться с актуальными вакансиями предприятий территории и региона, получить консультации о мерах поддержки, переподготовке или дополнительном профессиональном образовании можно будет на площадке главного управления по труду и занятости населения.

22 июля фестиваль «Челябинская область — большая семья» стартует в Нязепетровске и Кунашаке.

Начало в 12:00.

Следить за тем, как проходит фестиваль в муниципалитетах, можно будет в нашем видеодневнике.

Со всей подробной информацией фестиваля можно ознакомиться на сайте либо в группе в соцсетях.