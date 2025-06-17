Жители Челябинской области получат кешбэк при покупке билетов на электричку

Акция действует до конца сентября — правила

До конца сентября 2025 года жители Челябинской области могут покупать билеты на электричку с кешбэком от 5 до 15%, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Кешбэк начислят, если:



— оплатить покупку картой «Мир» в кассах или в переносных кассовых терминалах в пути следования (кешбэк составит 5% );

— оплатить покупку через СБП в приложении «РЖД Пассажирам» (кешбэк составит до 15%).

«Покупатель может вернуть до 1500 рублей в месяц. На карту „Мир“ кешбэк вернется в течение нескольких дней после покупки, а на банковский счет, с которого оплачивались билеты через СБП, в течение минуты», — отмечают в пресс-службе.

Кстати, акция доступна пассажирам пригородных компаний на всей сети РЖД.

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