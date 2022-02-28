Жители Челябинской области получат деньги за работу сиделками у престарелых родных

В регионе внедряют новую систему долговременного ухода

Несколько территорий Челябинской области начинают работу по проекту долговременного ухода за стариками. Государственные сиделки будут ухаживать за стариками и инвалидами на дому, а также в стационарных учреждениях, сообщает в понедельник, 28 февраля, пресс-служба Минсоца Челябинской области.

В 2022 году систему долговременного ухода начали внедрять в пяти пилотных муниципальных образованиях: это Златоуст, Озерск, Магнитогорск (Правобережный район), Челябинск (Центральный, Калининский, Курчатовский и Ленинский районы) и Сатка. На эти цели области выделена субсидия в размере 90,2 миллиона рублей. Также предусмотрено софинансирование из регионального бюджета.

Сейчас в программе участвуют 214 жителей области. Сиделки приходят к ним каждый день и помогают не менее четырех часов в сутки.

«Все сиделки проходят обязательное обучение. Они узнают, как кормить, переворачивать, проводить гигиенические процедуры подопечным, а также обучаются оказывать психологическую поддержку людям, которые зачастую прикованы к постели и беспомощны. Очень важно, что устроиться работать сиделками и ухаживать за близкими людьми могут родственники, получая при этом плату за свой труд», — говорит директор Комплексного центра социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска Георгий Шалгин.

Также предоставлять услуги сиделок в этом году будут и некоммерческие организации. Из областного бюджета выделена субсидия негосударственным поставщикам социальных услуг на организацию работы 25 помощников по уходу.