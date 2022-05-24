Жители Челябинской области подают заявки на донорство костного мозга через «Почту России»

Около 200 волонтеров уже направили свои биоматериалы в лабораторию

«Почта России», Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд подвели промежуточные итоги совместного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. За десять месяцев его работы почта отправила наборы с палочками для взятия биоматериала десяти тысячам добровольцам по всей стране, в том числе 192 жителям Челябинской области. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

«Наш проект продолжает расти, и каждую неделю всё новые кандидаты оставляют заявки на вступление в регистр доноров костного мозга. Особенно приятно отметить, что люди начинают более ответственно относиться к своему решению: увеличивается число добровольцев, которые оперативно забирают наборы на почте и отправляют биоматериал в лабораторию»,

— говорит руководитель департамента корпоративной социальной ответственности «Почты России» Раиса Ирз.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных.

Мазок с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно. После этого палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца.