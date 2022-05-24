«Наш проект продолжает расти, и каждую неделю всё новые кандидаты оставляют заявки на вступление в регистр доноров костного мозга. Особенно приятно отметить, что люди начинают более ответственно относиться к своему решению: увеличивается число добровольцев, которые оперативно забирают наборы на почте и отправляют биоматериал в лабораторию», — говорит руководитель департамента корпоративной социальной ответственности «Почты России» Раиса Ирз.
Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных.
Мазок с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно. После этого палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца.