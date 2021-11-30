Жители Челябинской области передали гуманитарную помощь сирийским беженцам

Продовольствие собрали по поручению губернатора

Представители Челябинской области передали 7,5 тонн продовольствия для граждан, пострадавших от военных действий в Сирии. Делегация региона приняла участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению сирийских беженцев и передачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Помощь получили граждане, проживающие в центре размещения беженцев Хирджила.

«От Челябинской области в мероприятиях на сирийской земле приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак, заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев и начальник отдела министерства общественной безопасности Челябинской области Александр Красных», — рассказали в пресс-службе правительства. Работа по сбору гуманитарной помощи сирийским беженцам была организована по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Южноуральцы откликнулись, активное участие в сборе приняли предприятия Челябинской области — ООО «НВК «Ниагара», ООО «Ресурс», ООО «Ситно-Продукт», ООО «Сигма Холдинг».

Автор: Анастасия Брюшенко