Жители Челябинской области могут оценить проекты, которые получили гранты губернатора региона. Это необходимо для того, чтобы выявить, насколько инициатива была полезна и эффективна. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, сейчас дать оценку можно 165 проектам, которые были реализованы с 2023 по 2025 год.
Ознакомиться с ними может любой желающий на портале оценка.грантыгубернатора74.рф. Для этого необходимо авторизоваться, прочитать методику оценки и дать обратную связь инициативам. Опираться можно на данные, представленные на сайте, или на опыт участия в тех или иных мероприятиях.
Благодаря обратной связи от жителей региона, экспертов и органов самоуправления, будет решено, получат ли НКО шанс на поддержку в будущих конкурсах.