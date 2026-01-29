Жители Челябинской области оценят проекты, поддержанные грантами губернатора

Оценить можно 165 инициатив на портале оценка.грантыгубернатора74.рф

Жители Челябинской области могут оценить проекты, которые получили гранты губернатора региона. Это необходимо для того, чтобы выявить, насколько инициатива была полезна и эффективна. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, сейчас дать оценку можно 165 проектам, которые были реализованы с 2023 по 2025 год.

Ознакомиться с ними может любой желающий на портале оценка.грантыгубернатора74.рф. Для этого необходимо авторизоваться, прочитать методику оценки и дать обратную связь инициативам. Опираться можно на данные, представленные на сайте, или на опыт участия в тех или иных мероприятиях.

Благодаря обратной связи от жителей региона, экспертов и органов самоуправления, будет решено, получат ли НКО шанс на поддержку в будущих конкурсах.