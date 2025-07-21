Жители Челябинской области отправляют тысячи обращений на Платформу Обратной Связи

Это удобный инструмент для решения проблем и обращения в органы власти

С начала месяца на Платформу Обратной Связи (ПОС) Южного Урала поступило более 9 тысяч обращений от жителей региона, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

Львиная доля обращений связана с электронной записью к врачу (1655), состоянием автомобильных дорог (1438) и качеством медицинских услуг (1187). Также значительное число обращений приходится на темы благоустройства (1108) и состояния дворов и территорий общего пользования (754).

Платформа Обратной Связи позволяет оперативно сообщать о проблемах и отслеживать их решение. ПОС доступна через портал госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и специальные виджеты на сайтах органов власти.

Для подачи обращения не нужна дополнительная регистрация, достаточно использовать QR‑код или выбрать категорию проблемы из списка.





Важно указывать подробную информацию, точный адрес (с использованием GPS) и прикреплять четкие фотографии.









Срок рассмотрения обращений составляет от 10 до 30 дней, ответ направляется в личный кабинет на «Госуслугах» и на электронную почту.





Платформа Обратной Связи, созданная в рамках нацпроекта «Экономика данных», является важным инструментом для построения открытого и отзывчивого государства, способствуя укреплению доверия между гражданами и властью. Ее удобство, оперативность и простота использования делают ее эффективным средством для решения повседневных проблем жителей Южного Урала.