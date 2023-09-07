Жители Челябинской области отправили в зону СВО более 800 бесплатных посылок

Пик популярности льготной услуги пришелся на июль

С момента появления 1 мая этого года услуги по бесплатной отправке посылок в зону СВО жители Южного Урала оформили на почте 830 льготных отправлений для участников спецоперации. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной почтовой службы.

Отмечается, что самым активным месяцем стал июль: в середине лета через отделения «Почты России» военным было направлено 286 посылок.

Родные и близкие военнослужащих могут отправить на передовую неограниченное число посылок, но вес каждой из них не должен превышать десяти килограммов. Отправления принимаются в открытом виде.

После сортировки посылки из Челябинской области попадают в логистический центр в Москве, где их передают представителям Минобороны, которые доставляют их конечным адресатам.

Напомним, что этим летом почта определила самые читающие районы Челябинской области — то есть те, где больше всего выписывают периодических изданий. Лидером оказался Нязепетровский район.